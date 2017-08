Ubisoft hält zwar in diesem Jahr keine Pressekonferenz auf der gamescom ab, hat aber natürlich trotzdem einige Ankündigungen parat. Unter anderem wurde nun das Release-Datum des Rennspiel-Sequels The Crew 2 für PC, PS4 und Xbox One bestätigt.

Der neue Teil der Open-World-Marke The Crew soll am 16. März 2018 zu haben sein, wie Ubisoft zusammen mit Entwickler Ivory Tower anlässlich der gamescom in Köln nun ankündigte. The Crew 2 soll zum genannten Termin auf PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X spielbar sein.

Wer sich schon vorab ein Bild vom Spiel machen möchte, wird das im Rahmen einer Beta tun können. Registrierungen für die Testphase werden auf der offiziellen Webseite unter thecrewgame.com/beta entgegen genommen.

Das neue Spiel, das euch quer durch die Vereinigten Staaten schickt, wird euch nicht nur eine große Auswahl an exotischen Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen bieten, sondern auch Herausforderungen aus den vier Motorsport-Familien Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Zum allerersten Mal bietet The Crew 2 das Fast-Fav-Feature, welches es euch erlaubt, auf Knopfdruck nahtlos zwischen eurem favorisierten Boden-, Wasser- und Luftfahrzeugen zu wechseln. Ihr könnt mit Vollgas von der Golden Gate Bridge rasen und auf der Stelle zu einem Rennboot wechseln, sobald ihr die Bucht erreicht. Erwischt ihr eine große Welle, könnt ihr direkt in den Pilotensitz eines Kunstflugzeugs springen und in den Sonnenuntergang fliegen.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Disziplinen Street-Racing, Powerboat-Racing, Aerobatics, Jetsprint und Rally-Raid werden diese Woche drei weitere Disziplinen auf der gamescom vorgestellt. Bei Drift werden Fans des Street-Racings das Gummi brennen lassen und alle Kurven mit Stil nehmen, um mit jedem glorreichen Drift mehr Punkte zu erhalten. Der Alpha Grand Prix Einsitzer ist maßgeschneidert für Pro-Racer auf der Suche nach der perfekten Strecke. Im Herzen der Natur liegt ein schlammiger Motorcross-Kurs für alle Off-Road-Spezialisten, die darauf aus sind, die Schlammpiste zu meistern und jeden Hügel einzunehmen.