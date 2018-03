Ubisoft hat heute Nägel mit Köpfen gemacht, was den Erscheinungstermin von The Crew 2 betrifft. Bis dato hatte das Open-World-Sequel nur ein grobes Zeitfenster für den Release verpasst bekommen, jetzt gibt es aber endlich das konkrete Datum.

Zuletzt hatte Ubisoft lediglich einen groben Zeitraum für die Veröffentlichung von The Crew 2 kommuniziert, nämlich das zweite oder das dritte Quartal 2018. Ein durchaus größeres Zeitfenster also, das erfreulicherweise auch eingehalten wird.

Genau in der Mitte dieses Zeitraums, nämlich am 29. Juni 2018, wird The Crew 2 nun für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Fans bleibt also eine weitere Verschiebung erspart, denn eine solche hatte den Open-World-Racer ohnehin bereits eingeholt. Zu lange müsst ihr nun also nicht mehr warten, ehe ihr euch mit einer Vielzahl von Autos, Bikes, Booten und sogar Flugzeugen auf eine Reise quer durch die USA begeben dürft, um an Racing-Events teilzunehmen.

Darüber hinaus hat Ubisoft auch eine Motor Edition des Titels angekündigt, die exklusiv via Ubisoft Store erscheint. Diese bietet euch einen drei Tage früheren Zugang ab dem 26. Juni 2018, die Gold Edition des Spiels samt Season Pass, zusätzlich das "Motorsports Deluxe Pack" mit exklusiven Outfits und Fahrzeugen, eine Roadmap des Spiels, vier Sticker und zu guter letzt ein Nummernschild im US-Design mit 11,81 x 5,9 Zoll.