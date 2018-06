Kurz bevor ihr endgültig in The Crew 2 die Pisten der Vereinigten Staaten unsicher machen dürft, startet Ubisoft nochmal eine offene Betaphase, in der ihr das Spiel ausführlich ausprobieren dürft.

Kurz vor der Veröffentlichung von The Crew 2 haben alle noch einmal die Möglichkeit, das kommende Rennspiel von Ubisoft ausführlich zu testen. Auf der E3-Pressekonferenz kündigte der Publisher nämlich eine Open Beta an.

Diese lässt auch gar nicht mehr lange auf sich warten. Bereits am 21. Juni soll der Beta-Test starten und läuft dann bis zum 25. Juni. Wer daran teilnehmen möchte, kann bereits jetzt die Beta von The Crew 2 herunterladen. In der Beta könnt ihr euch in acht unterschiedlichen Disziplinen beweisen und euren Fahr- und Flugskill auf die Probe stellen.

The Crew 2 bietet, wie bereits sein Vorgänger, die kompletten USA als Schauplatz für Rennen an. Diesmal könnt ihr neben Autos auch auf Motorrädern, Booten und Flugzeugen die Pisten unsicher machen. The Crew 2 erscheint am 29. Juni für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.