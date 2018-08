Im Rahmen der gamescom hat Ubisoft das erste große, kostenlose Update zu The Crew 2 angekündigt und mit einem Release-Termin versehen.

Mit "Gator Rush" hat Ubisoft zum Open-World-Racer The Crew 2 ein erstes großes Update angekündigt und datiert, welches gänzlich kostenlos angeboten wird. Dieses bringt neue Inhalte mit sich, unter anderem in Form einer neuen Hovercraft-Disziplin und neuen Events. Der Release des Updates soll auf PC, PS4 und Xbox One am 26. September 2018 erfolgen.

Im Herzen der Sumpfgebiete startet ihr in die neue Hovercraft-Disziplin innerhalb der Off-Road-Familie; dabei bekommt ihr es mit Eigenschaften zu tun, die sonst kein anderes Fahrzeug im Spiel bieten kann. Drei neue Hovercrafts erweitern den Furhpark und lassen euch über jede Oberfläche gleiten, Kontrahenten wegstoßen und auf euren Mitstreitern landen.

Neben dem Sumpfgebiet erhalten weitere ikonische Orte der US-Karte in neuer Gestaltung Einzug. Außerdem gibt es Verbesserungen bei Steilhängen und in der Kurvenführung. Von diesen Optimierungen werdet ihr euch auch in den neuen Events der Xtrem-Series-Rennen überzeugen können. Wer lieber unter Druckfährt, setzt auf in "Gator Rush" auf den Ace-Modus, ein neuer Schwierigkeitsgrad, der mit legendären Fahrzeugteilen lockt. Diese können die Performance verbessern oder bieten exklusive Zusatz-Boni.

Am 26. September erhalten Season-Pass-Besitzer sieben Tage Vorabzugang zu zwei neuen zusätzlichen Fahrzeugen in der neuen monatlichen Fuhrparkerweiterung. Nach dem Release von "Gator Rush" sollen in den kommenden Monaten weitere neue Inhalte für The Crew 2 folgen, darunter unter anderem ein neuer PvP-Modus im Dezember.