Kurz vor Release von The Crew 2 aus dem Hause Ubisoft steht noch eine Beta-Phase an. Wir verraten euch, wie ihr euch einen Platz während der Test-Phase sichert.

Auf der diesjährigen E3 wurde mit The Crew 2 der Nachfolger des Open-World-Rennspiels angekündigt, der euch die ganzen USA als Rennstrecke zur Verfügung stellt. Lange dauert es nicht mehr, bis der Arcade-Racer erscheint. Der Release ist bereits für März 2018 geplant. Zuvor soll es aber noch eine Beta-Phase auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC geben, in der Interessierte den Titel ausgiebig testen können.

Einen genauen Termin für den Test auf den drei Plattformen gibt es zwar noch nicht, aber immerhin dürft ihr euch nun offiziell für die Beta anmelden und zwar ganz einfach auf der offiziellen Webseite von Ubisoft.

Auch, wenn ihr in The Crew 2 wieder „nur“ die USA befahren dürft, heißt das nicht, dass es keine Neuerungen in dem Spiel geben wird. Durftet ihr in The Crew noch nur mit Autos über die Straßen heizen, bringt der Nachfolger noch weit mehr Vehikel mit. So dürft ihr ab März auch ans Steuer von Flugzeugen und Motorbooten und euch so auch zu Wasser und in der Luft gegen eure Konkurrenten behaupten.