The Conjuring House

RYM Games lädt euch in The Conjuring House in ein wahres Spukschloss ein. Hier gibt es den unheimlichen Trailer.

Horrorfans erwartet mit The Conjuring House ein atmosphärischer Titel im oft verwendeten Szenario des Spukhauses. Das vergleichsweise kleine Areal ermöglicht RYM Games besondere Detailverliebtheit und vielversprechend aussehende Grafik. Wann ihr euch den Dämonen dieses schlechat beleuchteten Hauses stellen könnt, ist noch nicht bekannt. The Conjuring House wird nur für den PC veröffentlicht.