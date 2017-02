The Book of Unwritten Tales 2

Das Adventure The Book of Unwritten Tales 2 hat einen spontanen Release auf Android und iOS erhalten.

Nachdem Spieler auf den Konsolen bereits seit geraumer Zeit in das Adventure The Book of Unwritten Tales 2 starten durften, erhalten jetzt auch Spieler auf Tablet und Smartphone die Chance dazu. Denn wie nun bekanntgegeben wurde, steht das Spiel zum Download via AppStore und Google PlayStore bereit.

Um das Spiel zu kaufen, müsst einmalig 4,99 Euro investieren. Da es sich um einen Premium-Titel handelt, gibt es keine Mikrotransaktionen oder einen In-Game-Shop. Ihr dürft also sofort in das komplette Abenteuer starten.