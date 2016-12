The Binding of Isaac: Afterbirth+

Nachdem bereits eine Portierung von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch angedeutet wurde, gibt es nun einen weiteren Hinweis darauf, dass die Konsole eine Version erhält.

So haben Fans den Hinweis in Tweets vom Mitarbeiter Tyrone Rodriguez entdeckt. Wenn man die ersten Wörter der letzten Tweets von seinem Account zusammensetzt, erhält man die Nachricht, dass das Spiel im Frühjahr seinen Weg auf die Nintendo Switch findet. Die Chancen sind also hoch, dass wir zeitnah eine offizielle Ankündigung des Titels erhalten.

Zuletzt wurde der Erscheinungstermin der erweiterten Spielversion für weitere Plattformen bestätigt.