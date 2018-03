The Binding of Isaac: Rebirth

Eine iOS-Version von The Binding of Isaac: Rebirth wurde jetzt von Apple abgelehnt.

Der Grund dafür sei, dass im Roguelike Gewalt gegen Kinder gezeigt werde, wie jetzt von Tyrone Rodriguez via Twitter bekannt gegeben wurde. Tyrone Rodriguez ist der Gründer von Nicalis, dem Publisher von The Binding of Isaac: Rebirth. Er ist außerdem als Producer und Entwickler für das Spiel verantwortlich.

The Binding of Isaac: Rebirth ist bereits für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation Vita, die Xbox One, die Wii U und den New Nintendo 3DS erhältlich. The Binding of Isaac: Afterbirth ist die erste Erweiterung und wurde von uns getestet.