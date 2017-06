The Binding of Isaac: Afterbirth+

Die PS4-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ rückt näher. Der Entwickler Nicalis hat nun erste Details bekannt gegeben.

Via Twitter hat das Studio jetzt mitgeteilt, dass die PS4-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ digital und im Handel erhältlich sein wird. "Afterbirth+" ist ein DLC, der einige Updates beinhaltet. Die Box-Version enthält The Binding of Isaac: Rebirth sowie die DLCs "Afterbirth" und "Afterbirth+". Sie ist unterhalb der News zu sehen. Der Release-Termin und der Preis wurden nicht genannt.

Vorbesteller bekommen einen noch unbekannten, aber exklusiven Pre-Order-Bonus. Für den PC wurde The Binding of Isaac: Afterbirth+ bereits am 03. Januar 2017 veröffentlicht. In den USA ist der Titel schon für die Nintendo Switch verfügbar. Europa muss noch auf die Veröffentlichung warten (zur News: The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch). Außerdem ist eine Version für die Xbox One geplant.