The Binding of Isaac

Das Kartenspiel von The Binding of Isaac findet zahlreiche Interessenten bei Kickstarter. Etwa zwei Wochen lang habt ihr noch die Möglichkeit, euch The Binding of Isaac: Four Souls zu sichern.

Das Kartenspiel zu The Binding of Isaac hat via Kickstarter bereits 1,1 Millionen US-Dollar erzielt. Das Projekt ist mit diesem Betrag längst finanziert, aber kann noch zwei weitere Wochen unterstützt werden. The Binding of Isaac: Four Souls stammt von Edmund McMillen, dem Erfinder von Isaac und Miterfinder von Super Meat Boy. Mit bekannten Monstern, Charakteren, Gegenständen und zufälligen Ereignissen soll das Kartenspiel den Flair vom Videospiel einfangen.

Für Unterstützer stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, darunter beispielsweise Pakete inklusive Spielmatten oder T-Shirts. Auch Doppelpacks für das Teilen mit Freunden gibt es zum günstigeren Preis. Schließlich haben auch Wiederverkäufer die Option, sich direkt 10 oder 30 Exemplare zu sichern.

The Binding of Isaac: Four Souls soll bereits im November 2018 verschickt werden. Es wird derzeit allerdings nur eine englische Fassung produziert. Ob Übersetzungen in andere Sprachen folgen werden, steht nicht fest.