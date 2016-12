The Binding of Isaac: Afterbirth+

Entwickler Edmund McMillen hat via Tumblr nun den Erscheinungstermin für die erweiterte Spielversion The Binding of Isaac: Afterbirth+ auf dem PC bekanntgegeben.

Laut McMillen soll die neue Spielversion via Steam ab dem 03. Januar 2017 für den heimischen Rechenknecht zu haben sein. Eine Veröffentlichung für Konsolen sei später im kommenden Jahr 2017 im Verlauf des Frühlings eingeplant; ein konkreteres Zeitfenster nannte er hierfür aber zunächst nicht.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ kostet grundsätzlich knapp 10 Dollar, kann in der ersten Verkaufswoche von allen Inhabern des regulären Afterbirth mit einem Rabatt von 33 Prozent erworben werden. Afterbirth+ beinhaltet neue Mod-Tools, ein neues Kapitel, einen neuen finalen Bossgegner, einen weiteren spielbaren Charakter, einen optimierten Greed-Modus, neue Räume, neue Achievements, fünf neue Herausforderungen, zwei neue Transformationen, neue Gegnertypen und neue Champion-Formen. Auch neue Cutscenes und Musik-Tracks sind an Bord.