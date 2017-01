The Binding of Isaac: Afterbirth+

Der populäre Indie-Hit The Binding of Isaac wurde nun auch in der Edition Afterbirth+ für Nintendos neue Plattform Switch offiziell bestätigt.

Nicalis hat sich heute zu Wort gemeldet und bestätigt, dass das Indie-Roguelike The Binding of Isaac: Afterbirth+ auch für Nintendos neue Konsole Switch erscheint. Dabei erweitert der Titel direkt das Launch-Line-up und wird sofort zum 03. März 2017 für die Plattform erhältlich sein.

Die ursprüngliche Version des Spiels, das durch sein visuelles Erscheinungsbild und süchtig-machendes Gameplay auf sich aufmerksam machte, war 2011 für den PC erschienen. Seitdem hat sich viel getan. Die Edition Afterbirth+ beinhaltet alle bisherigen Updates, das Originalspiel und die Erweiterungen Rebirth und Afterbirth. Auch die neuen Inhalte aus Afterbirth+ sind an Bord. Der Release erfolgt sowohl physisch als auch digital.