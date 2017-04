The Binding of Isaac: Afterbirth+

Anscheinend gibt es weitere Pläne für The Binding of Isaac: Afterbirth+. So wurde eine amiibo-Figur der Hauptfigur des Titels angedeutet.

Während Spieler in den USA bereits in den Genuss von The Binding of Isaac: Afterbirth+ auf der Nintendo Switch kommen, müssen sich Spieler in Europa noch ein wenig gedulden. Doch offenbar hat Entwickler Niantic noch weitere Pläne für das Franchise.

Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde eine passende amiibo-Figur von Hauptfigur Isaac angedeutet. Mit den Worten "Was ist das? Möchtet ihr wirklich ein amiibo von The Binding of Isaac: Afterbirth+ auf der Nintendo Switch?" wurde ein Mock-Up der Figur gepostet.

Natürlich bedeutet das nicht, dass es die Figur tatsächlich geben wird, jedoch scheint die Chance relativ groß zu sein.