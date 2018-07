The Bard's Tale IV

Seit vielen Jahren warten RPG-Fans auf die Fortsetzung der klassischen Reihe The Bard's Tale. Jetzt hat inXile Entertainment endlich Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin betrifft.

The Bard's Tale IV befindet sich schon seit mehreren Jahren in der Mache und lässt die Herzen von RPG-Fans höher schlagen. Eigentlich hätte das Spiel längst zu haben sein sollen, doch der Release verzögerte sich immer weiter. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels!

So gaben die Entwickler von inXile nun per Pressemeldung den konkreten Release-Termin preis. Demnach wird The Bard's Tale IV: Barrows Deep ab dem 18. September 2018 für PC erhältlich sein.

Besser noch: Ebenfalls wurde bestätigt, dass auch Konsolenspieler in den Genuss des Spiels kommen werden. Die klassische Fantasy-RPG-Reihe gibt damit ihr Debüt auf PlayStation 4, Xbox One sowie auch Mac und Linux. Auf diesen Plattformen soll der Release zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2018 über die Bühne gehen; Details diesbezüglich folgen noch. Die PC-Fassung kann indes ab sofort vorbestellt werden.

Wer The Bard's Tale IV via Kickstarter mitfinanziert hatte, der darf ab heute in einer Beta schon in die Spielwelt eintauchen. Wollt ihr das ebenfalls tun, dann könnt ihr euch den entsprechenden Zugang über den Kauf der Platinum oder der Ultimate Edition des Titels sichern.