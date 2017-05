Der Release von The Bard's Tale IV war bislang für 2017 geplant. Nun wurde das Rollenspiel verschoben.

In einem Kickstarter-Update hat der Publisher und Entwickler inXile Entertainment jetzt angekündigt, dass The Bard's Tale IV nicht mehr 2017 veröffentlicht wird. Die Fortsetzung der populären Videospielreihe soll 2018 für den PC auf den Markt kommen. Der Release-Termin wurde bisher nicht genannt.

Die zusätzliche Zeit wollen die Entwickler nutzen, um an dem Rollenspiel zu feilen. Neue Informationen wird es im Juni geben. The Bard's Tale IV wird im Rahmen der E3 2017 präsentiert. Die Kickstarter-Kampagne für The Bard's Tale IV wurde am 02. Juni 2015 gestartet und erreichte schnell das Finanzierungsziel.