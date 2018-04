Der unabhängige Entwickler Stoic Games wird seine erfolgreiche Spielereihe The Banner Saga in diesem Jahr mit dem dritten Teil abschließen. Jetzt gibt es auch einen konkreten Release-Termin.

Im Jahr 2014 wurde der erste Teil von The Banner Saga seitens Stoic veröffentlicht - und war schlussendlich ein echter Überraschungs-Hit unter Strategen. Jetzt bringt das Studio die nordische Geschichte sowie die gesamte Trilogie mit The Banner Saga 3 zu einem angemessenen Abschluss.

Bislang pauschal für Sommer 2018 angekündigt, gibt es nun auch einen finalen Release-Termin. Zusammen mit Publisher Versus Evil wird man den Titel demnach ab dem 24. Juli 2018 auf den Plattformen PS4, Xbox One, Switch, PC und Mac verfügbar machen. In die Röhre schauen damit nur Spieler auf Mobile-Plattformen, denn diese werden erst später im laufenden Jahr 2018 bedient.

The Banner Saga 3 lässt sich außerdem auch bereits vorbestellen, wie durch den unten zu sehenden, neuen Trailer unterstrichen wird. Frühentschlossene können sich dabei einige exklusive Gegenstände im Spiel sichern. Neben einer Standard Edition für 24,99 Dollar gibt es auch eine Deluxe Edition für 29,99 Dollar, die auch den Soundtrack von Komponist Austin Wintory sowie weitere digitale Boni umfasst. Die 39,99 Dollar teure Legendary Edition enthält zusätzlich ein legendäres Item sowie das digitale Buch "Gif of Hadrborg". Via 505 Games erscheint außerdem die The Banner Saga: Bonus Edition als Retail-Fassung im Handel. Hier sind ein kleines Artbook, ein Poster, der Soundtrack und diverse Items enthalten. Diese Box-Version gibt es in Europa ab dem 27. Juli für PS4 und Xbox One.