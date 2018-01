The Banner Saga 3

Frohe Botschaft für alle Fans der Kultreihe The Banner Saga: Der abschließende dritte Teil der Trilogie soll nun offenbar früher erscheinen, als bislang geplant. Das Release-Datum wurde nun nach vorne verlegt.

Offensichtlich kommt Entwickler Stoic Games mit dem Abschluss der Kult-Trilogie The Banner Saga 3 besser voran als zunächst gedacht. Anders ist es nicht zu erklären, dass nun das Release-Datum für das Spiel kurzerhand nach vorne verlegt wurde. Das wurde nun zusammen mit Publisher Versus Evil bestätigt.

Anlässlich der Ankündigung einer neuen Videoreihe zum Spiel wurde nun bekannt gegeben, dass The Banner Saga 3 im Sommer 2018 erscheinen soll. Der dritte und letzte Teil der Reihe war 2017 erfolgreich via Kickstarter finanziert worden und sollte nach bisheriger Planung nicht vor Winter 2018 erscheinen. Das mit 417.000 Dollar über die Crowdfunding-Kampagne finanzierte Spiel erscheint somit also einige Monate früher.

Die angesprochene neue Videoreihe stellt euch nach und nach übrigens wichtige Charaktere aus dem abschließenden dritten Teil vor. Den Anfang macht heute Fasolt; das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Das erste The Banner Saga war ursprünglich 2014 erschienen und avancierte zum Überraschungserfolg. In der Folgezeit erschien 2016 daher ein Sequel; unabhängig davon gibt es auch noch ein separates Multiplayer-Spiel namens The Banner Saga: Factions aus dem Jahr 2013.