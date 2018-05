Bald wird The Banner Saga 2 auf einer weiteren Plattform verfügbar sein. Dann lässt sich das rundenbasierte Strategiespiel unterwegs spielen.

The Banner Saga 2 wird demnächst auf die Nintendo Switch kommen. Das haben der Publisher Versus Evil und das Entwicklerstudio Stoic Games jetzt verlauten lassen. Eine Woche müssen sich Fans noch gedulden. Die Switch-Version von The Banner Saga 2 soll nämlich am 07. Juni 2018 erscheinen. Wenn ihr unser Fazit zu dem rundenbasierten Strategiespiel erfahren wollt, könnt ihr unseren PC-Test und PS4-Test zu The Banner Saga 2 lesen.

Bis zum Release von The Banner Saga 2 können Besitzer einer Nintendo Switch The Banner Saga zocken. Das erste Werk der Videospielreihe ist erst seit dem 17. Mai 2018 für die Plattform erhältlich. Bis The Banner Saga 3 veröffentlicht wird, dauert es auch nicht mehr lange. Das soll voraussichtlich am 24. Juli 2018 passieren. An diesem Tag soll die Fortsetzung gleichzeitig für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch auf den Markt kommen.