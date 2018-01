Square Enix und Crystal Dynamics hatten vor einiger Zeit mit The Avengers Project dank einer Kooperation mit Marvel ein ambitioniertes neues Projekt angekündigt. Das wird auch dadurch unterstrichen, welche Entwickler man nun für das Spiel gewinnen konnte.

Die Tomb-Raider-Macher von Crystal Dynamics haben auch mit dem Avengers-Spiel rund um das Marvel-Franchise so Einiges vor. Das wird auch deutlich, wenn man sich nun vor Augen führt, welche Entwickler für das Game gewonnen werden konnten.

Dem Entwicklerteam gehören demnach nun echte Veteranen der Spieleindustrie an, die zuvor bei namhaften Studios wie Sledgehammer Games, Visceral Games, Monolith und auch Naughty Dog gewerkelt haben. Der Titel soll im weiteren Jahresverlauf ausführlich vorgestellt werden.

Bis dahin arbeitet nun unter anderem auch Shaun Escayg mit, der zuvor bei Naughty Dog an den Blockbustern Uncharted und The Last of Us arbeitete. Dazu gesellen sich Stephen Barry von EA/Visceral (Dead Space) sowie weitere ehemaliger Mitarbeiter an Titeln wie Batman: Arkham Origins oder Star Wars: Battlefront.

"Ihre AAA-Erfahrung erweitert eine bereits sehr tiefe Entwicklerriege, was uns in eine gute Position bringt, die ambitionierten Ziele, die wir uns selbst für The Avengers Project gesetzt haben, zu verwirklichen", so Scot Amos, Co-Studioleiter bei Crystal Dynamics. Die Neuankömmlinge könne man gar nicht hochwertig genug einschätzen und würden unglaublich gut zu den bisherigen Mitarbeitern passen.