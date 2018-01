Mit The Avengers Project sollen Fans der Superheldenreihe ein namhaftes neues Spiel an die Hand bekommen. Möglicherweise soll dabei auch ein äußerst namhafter Entwickler helfen.

Vor fast zwölf Monaten kommunizierte Square Enix zusammen mit Marvel Entertainment ein neues Abkommen. Im Zuge dessen soll der bekannte Entwickler und Publisher Spiele rund um das Superhelden-Franchise Marvel's Avengers entwickeln; mit The Avengers Project (Arbeitstitel) wurde sogleich auch ein erstes Spiel angekündigt. Zugunsten dieser Entwicklung wurde unter anderem eine Fortsetzung von Deus Ex: Mankind Divided vorerst auf Eis gelegt, da das zuständige Entwicklerstudio Eidos Montreal in die Arbeiten involviert ist.

Ansonsten ist bis dato zum Spiel noch recht wenig bekannt, die ganze Sache könnte nun aber neue Fahrt aufnehmen. Womöglich hilft bei der Fertigstellung von The Avengers Project nämlich ein ziemlich namhafter Entwickler mit.

Die Rede ist von Shawn Escayg, der das Entwicklerstudio Naughty Dog nach sieben Jahren zum Jahreswechsel verlassen hat, um neue Herausforderungen anzugehen. Zuletzt war Escayg Creative Director des letzten Uncharted-Titels für die PS4, Uncharted: The Lost Legacy.

Zu Neujahr äußerte sich Escayg nun via Instagram schlicht mit den Worten "Auf zu neuen Abenteuern!" und garnierte diese Worte mit dem Avengers-Logo. Die Vermutung liegt also nahe, dass er sich künftig Crystal Dynamics und/oder Eidos Montreal anschließt, um mit den Studios an The Avengers Project zu arbeiten. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht! Fakt ist: Neue Infos zum vielversprechenden Spieleprojekt dürften im weiteren Jahresverlauf 2018 zu erwarten sein.