Tesoros Gram SE Spectrum ist durchweg eine gelungene optische Tastatur, sowohl was Design als auch Technik angeht. Die Switches gehören zu den besten, die ich bisher testen durfte. Man merkt ihnen ihre hohe Reaktionsfreudigkeit an. Dazu sind sie so angenehm bedienbar, dass sie sich ausgezeichnet sowohl für die tägliche Büroarbeit als auch für schnelle Videospielpartien nach Feierabend eignen.

Das kompakte Design in edlem Weiß und die gleichmäßige, helle Beleuchtung unterstreichen den stark positiven Eindruck. Tatsächlich gibt es nichts, was man an der Tastatur aussetzen könnte. Selbst die etwas einstellungsarme Software ist kein Dorn im Auge, zumal sich fast alle Konfigurationen an der Tastatur direkt vornehmen lassen.