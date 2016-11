Obwohl die Maus zu Beginn einen billig verarbeiteten Eindruck hinterließ, überzeugt sie in Sachen Performance und Software. Sie reagiert flott und punktgenau in Spielen und ist dank der Ergonomie auch im Alltag überaus nützlich. Die Tasten sind durchdacht angeordnet und schnell erreichbar. Dank des eingebauten Speicher-Chips kann man zudem im Spiel die Profile wechseln, ohne die Software aufrufen oder aktiv haben zu müssen. Einzig das dünne Plastik und das kostengünstige Aussehen schmälern die Freude an dem Nager. Dafür stimmt der Preis. Derzeit kostet sie bei Amazon knapp 40 Euro.