Gut Ding will Weile haben, aber nun ist es soweit: Die Konsolenversionen von Terraria bekommen das große Update 1.3 verpasst – und damit zahlreiche frische Inhalte.

Mit dem neuesten Update bringen die Entwickler Re-Logic und Pipeworks zusammen mit Publisher 505 Games die PS4- und Xbox-One-Version ihres 2-D-Baukasten-Adventures Terraria auf den aktuellen Stand.

Update 1.3 erweitert das die Konsolenversion ab sofort um alle Funktionen, die bei der PC-Variante schon vor einiger Zeit hinzugefügt worden waren:

eine Reihe neuer Gegner und Events zum Bekämpfen, Besiegen und Plündern

das Endgame-Event Himmlische Invasion und die Endboss-Begegnung mit dem Mondlord

brandneue Unterwelt-Biome zum Erkunden – Granit, Marmor und mehr!

Der neue Experten-Modus bringt selbst für erfahrene Terraria-Veteranen neue Herausforderungen – mit der Aussicht auf bessere Belohnungen

aktualisiertes Herstellungssystem mit vielen neuen Objektmöglichkeiten

Veränderungen bei den NSC sowie einige neue freundliche Gesichter

mehr als 800 neue Objekte zum Entdecken – damit gibt es insgesamt mehr als 3500!

zahlreiche Verbesserungen zur vereinfachten Bedienung, die bisher nur für PC verfügbar waren

Die Spieler kommen auch in den Genuss einer neuen Code-Basis, die von Grund auf neu geschrieben wurde, und die die Konsolen-Versionen des Spiels auf eine Linie mit der PC-Version bringen, ohne Einschränkungen bei den Gameplay-Elementen, die das Konsolenspiel so einzigartig machen. Zu den kompletten Patch-Notes von Update 1.3 gelangt ihr über den Link in der Quelle.

"Unsere Teams haben immens viel Arbeit in dieses Update investiert, damit unsere Fans auf Konsole Zugang zu den gleichen Features und Verbesserungen haben, die es auch für PC gibt, um eine wirklich neue Erfahrung selbst für Langzeitspieler zu schaffen, damit diese das Spiel wieder ganz neu erleben können," so Neil Ralley, Präsident von 505 Games.

