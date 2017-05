Tennis-Freunde dürfen sich über einen neuen der sonst ja eher seltenen Genre-Vertreter freuen. BigBen Interactive und Breakpoint Studio haben Tennis World Tour angekündigt.

Die beiden Unternehmen bestätigten in einer Pressemeldung, dass man gegenwärtig an Tennis World Tour werkelt. Bei der Tennis-Simulation handelt es sich um einen spirituellen Nachfolger zu Top Spin 4, der im kommenden Jahr 2018 für Konsolen und PC erhältlich sein soll. Zu den konkreten Plattformen schwieg man sich im Übrigen noch aus.

Für die Entwicklung hat das Studio ein Team formiert, das in großen Teilen bereits mit der Top-Spin-Lizenz gearbeitet hat, im Tennis-Business also keineswegs unerfahren ist. Folglich geht man auch mit dem Ziel an die Sache heran, den Erwartungen virtueller Tennisspieler gerecht zu werden.

Pierre André, Designer und ehemaliger Produzent von Top Spin 4, kommentiert: "Seit Jahren wollten wir ein neues Tennisspiel schaffen – den geistigen Nachfolger von Top Spin 4. Durch die technische Entwicklung können wir heute die realistische Simulation schaffen, auf die wir lange hingearbeitet haben."

Die Macher versprechen schon jetzt eine "akkurate Tennis-Simulation mit anspruchsvollem Gameplay, einer Vielzahl von Spielstilen sowie einer strategischen Vorbereitung". Letztere soll auch direkten Einfluss auf den Verlauf eines jeden Matches haben. Auch einen Karrieremodus mit über 30 spielbaren Tennis-Stars wie Roger Federer, Gael Monfils, Angelique Kerber und mehr wird vertreten sein. Weitere Details wird man dann im Rahmen der gamescom 2017 bestätigen.