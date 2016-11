Guardians of the Galaxy

Im kommenden Jahr veröffentlicht Telltale Games ein neues Spiel aus dem "Guardians-of-the-Galaxy"-Universum. Es handelt sich um das Ergebnis der 2015 angekündigten Zusammenarbeit zwischen dem Studio und Marvel.

Guardians of the Galaxy von Telltale Games soll 2017 erscheinen. Ein konkreterer Termin ist aktuell noch nicht bekannt. Die Enthüllung, an was genau Telltale und Marvel allerdings genau arbeiten, kam von unerwarteter Seite. Ausgerechnet der SAG-AFTRA-Streik hat Guardians of the Galaxy enthüllt. Die Vereinigung von Synchronsprechern veröffentlichte eine Liste von Spieltiteln, die noch Synchronisierung noch vertraglich verhandelt werden muss. CBMM ist dabei der bislang nicht spezifizierte Titel aufgefallen.

Laut eines Mitarbeiters von Marvel soll das Spiel "sexy" und "authentisch" ausfallen. Da das Jahr 2017 in greifbare Nähe rückt, werden wir sicherlich in naher Zukunft mehr über Guardians of the Galaxy hören.