Entwickler Telltale Games hat erste Switch-Umsetzungen seiner Episoden-Titel ja bereits angekündigt und mitunter veröffentlicht. In Zukunft möchte man die neue Nintendo-Plattform aber noch deutlich stärker unterstützen.

Entsprechende Pläne hat nun Job Stauffer, seines Zeichens Head of Creative Communications bei Telltale Games, auf der gamescom in Köln bestätigt. Im Gespräch mit Rocket Beans TV gab er zum Besten, dass Fans durchaus noch weitere Telltale-Titel auf der Switch erwarten dürfen.

Stauffer sagte demnach, dass wir "noch weitere Titel wie beispielsweise Batman und Guardians of the Galaxy" auf der Switch erwarten können. Neben diesen beiden Episoden-Formaten sei auch der Release von Minecraft: Story Mode - Season Two zu einem späteren Zeitpunkt auf der Switch eingeplant.

"Wir haben noch keine Veröffentlichungsdaten, aber ja, wir sind große Fans der Plattform", so Stauffer abschließend.