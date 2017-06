Will in Zukunft auch wieder an eigener IP arbeiten

Seit des durchschlagenden Erfolgs seiner Videospiel-Umsetzung von The Walking Dead haben Telltale Games quasi ausschließlich an bekannten Marken anderer Firmen gearbeitet. Das soll aber nicht auf ewig so bleiben.

The Walking Dead, Minecraft, Borderlands, Game of Thrones, Batman, Guardians of the Galaxy - die Liste an Telltale-Spielen basierend auf Lizenzen anderer ist lang. Laut Job Stauffer, Head of Communications beim US-amerikanischen Studio, denke man aber auch wieder an eigene Marke.

"Eine originale, neue IP ist definitiv immer noch Teil unserer Zukunft", so Stauffer. "Es ist aber vielleicht nicht sofort eine der nächsten Dinge, die wir machen. Wir haben in den letzten paar Jahren nicht viel darüber reden können."

Stauffer nennt mit Streaming und VR zwei Bereiche, die man derzeit "sehr aufregend" finde: "Und während wir im Moment nichts dazu ankündigen können, könnt ihr euch auf [eine neue Telltale-IP] ferner in der Zukunft freuen."