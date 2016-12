Im Rahmen eines Events wurden ein paar Neuerungen für die Heimkonsolenfassung von Tekken 7 angekündigt. So wird es zwei neue Charaktere und einen weiteren Spielmodus geben.

Während des King of Iron Fist Tournament 2016 Global Final wurden neue Inhalte für die Heimkonsolenfassung von Tekken 7 angekündigt. So wird es mit Kuma und Panda nicht nur zwei neue Charaktere geben, die jeweils ein komplett anderes Move-Set haben, sondern mit dem Online-Turnier-Modus auch einen neuen Modus.

In diesem könnt ihr im Internet gegen bis zu sieben weitere Spieler antreten und euch mit diesen via Chat unterhalten. Erscheinen soll das Prügelspiel Anfang 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.