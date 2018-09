Bandai Namco läutet im Prügelspiel Tekken 7 die zweite Season mit entsprechendem Season Pass ein. Noch in dieser Woche sollen die ersten neuen Charaktere verfügbar sein.

Wie der Publisher in einer Pressemeldung ankündigte, wird der erste Teil des Season Pass 2 zu Tekken 7 noch in dieser Woche durchstarten. Ab dem 06. September 2018 sollen auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One die spielbaren Charaktere Lei und Anna sowie neue Kostüme, Frisuren und Accessoires verfügbar sein.

Lei Wulong nahm sich nach ihrem Versagen bei der Verhaftung von Jin Kazama eine Auszeit vom Polizeidienst kehrt sie nun in die Spielereihe zurück. Anna zog sich hingegen nach den Ereignissen während des King of Iron Fist Tournament zurück, verliebte sich anschließend aber in einen Elite-Soldaten der G Corporation. Jedoch wurde ihr Hochzeitstag von einer schrecklichen Tragödie überschattet, bei der ihr Verlobter ums Leben kam. Anna sah ihre Schwester vom Tatort fliehen. Von ihrer Wut und Trauer getrieben, trat Anna erneut dem Kampf bei.

Die beiden vorgestellten Charaktere sind machen den Anfang im Season Pass 2 und sind darüber auch als eigenständige DLC-Pakete 4 und 5 zu haben. Insgesamt gibt es in der neuen Staffel vier neue Charaktere, darunter auch Bösewicht Negan aus "The Walking Dead".

Bereits seit gestern könnt ihr euch außerdem die Version 2.0 des Spiels herunterladen. Was sich im umfassenden Patch getan hat, könnt ihr auf der offiziellen Webseite ausführlich nachlesen. Unter anderem soll die Kampferfahrung sowie die Moves aller Charaktere optimiert worden sein.