Bandai Namco hat einen weiteren spielbaren Charakter für das kommende Beat'em-Up Tekken 7: Fated Retribution bekanntgegeben.

Fans der Reihe dürfen sich demnach auf einen Rückkehrer freuen, denn Miguel Caballero Rojo wird sein Comeback im neuen Teil geben. Zuletzt war der Charakter in Tekken 6 zu sehen.

Was die Hintergrundgeschichte betrifft, so will sich Miguel an Jin Kazama wegen des Todes seiner Schwester während ihrer Hochzeit rächen. Einen ersten Trailer mit Eindrücken von Miguel im neuen Tekken 7 könnt ihr euch im Folgenden ansehen. Das Spiel soll Anfang 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.