Im Rahmen des Prügelspiel-Events Evo gibt es auch regelmäßig neue Ankündigungen, so auch zu Tekken 7. Für den Titel wurden jetzt die nächsten spielbaren Charaktere bestätigt, darunter auch ein bekannter Bösewicht aus "The Walking Dead".

Die Bühne der Evo 2018 wurde mal wieder für Ankündigungen in Bezug auf Beat'em-Ups genutzt. In Bezug auf Tekken 7 wurde jetzt die nächste Season offiziell angekündigt, die mehrere frische Charaktere mit sich bringen wird.

Director Katsuhiro Harada und Game Designer Michael Murray kündigten unter anderem den Bösewicht Negan aus der erfolgreichen AMC-TV-Serie "The Walking Dead" in spielbarer Form an - die vermutlich größte Überraschung im neuen Kämpfer-Line-up. Die Riege wird aus insgesamt sechs neuen Charakteren bestehen.

Den Anfang sollen Anna und Lei machen, die auf dem Event als Erstes per Video vorgestellt wurden; Negan wird erst als letzter Charakter in Season 2 auf der Bildfläche erscheinen. Die drei Kämpfer, die dazwischen noch erscheinen, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Anna Williams als erste neue Protagonistin ist als persönlicher Bodyguard von Kazuya Mishima schon immer Teil der Tekken-Reihe und gibt hiermit auch in Tekken 7 ihr Comeback. Lei ist ebenfalls eine alte Bekannte seit Tekken 2. Beide Charaktere erscheinen zusammen mit dem Rest im Rahmen des Season 2 Pass, der bald für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.