Wer sich die digitale Version von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanten in Manhattan in diesen Tagen zulegen wollte, der schaut gegenwärtig in die Röhre.

Erst im Mai 2016 hatten Activision und Platinum Games ein neues Spiel rund um die kampfeswilligen Schildkröten veröffentlicht, doch dieses lässt sich gegenwärtig schon nicht mehr in digitaler Form beziehen. So sind sowohl die Versionen für Konsolen via PSN und Xbox Games Store sowie die PC-Fassung via Steam aktuell nicht mehr erhältlich.

Wer sich den Titel zulegen möchte, muss also zu einer klassischen Retail-Version greifen, solange die Situation um die digitalen Varianten nicht geklärt ist. Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision gibt es bis dato noch nicht, was die Hintergründe betrifft. Es ist davon auszugehen, dass jedoch lizenzrechtliche Gründe dahinter stecken, da auch The Amazing Spider-Man und The Amazing Spider-Man 2 in digitaler Form gegenwärtig nicht erhältlich sind.

Dennoch: Dass ein noch so junger Titel so schnell als digitale Variante verschwindet, ist schon beachtlich. Bleibt abzuwarten, ob dieser Umstand lediglich temporärer Natur ist.