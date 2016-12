Techland, die Macher von Dying Light, hatten im Mai eine neue Franchise angekündigt. An dieser werkelt nun auch ein bekannter Entwickler mit.

Wie nun bekannt wurde, konnte sich Techland die Dienste von Damien Monnier sichern. Dieser ist in der Branche keineswegs ein Unbekannter, zeichnete er bei CD Projekt RED doch als Senior Designer für das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt mitverantwortlich. Zudem war er Lead Designer am Sammelkartenspiel Gwent.

Bei Techland arbeitet Monnier künftig als Lead Designer an der erst im Mai 2016 bestätigten neuen Franchise. Dabei soll es sich - das ist in Anbetracht seines Werdegangs weniger überraschend - um ein Fantasy-Spiel, das auf eine große, offene Spielwelt sowie Rollenspiel-Elemente setzt. Eine gehörige Portion The Witcher könnte also künftig auch im neuen Techland-Projekt stecken.

Entwickelt wird das Spiel im in Warschau ansässigen Studio. Dieses soll sowohl über Singleplayer- als auch Koop-Inhalte verfügen. Die Veröffentlichung ist bis Ende 2018 vorgesehen.