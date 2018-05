Nach einem vorherigen Leak hat SEGA nun offiziell Nägel mit Köpfen gemacht und Team Sonic Racing angekündigt. Der bekannte blaue Igel begibt sich dabei mal wieder auf die Rennpiste.

Der nächste Sonic-Titel ist nun ganz offiziell ein Rennspiel; das hat SEGA nun mit der Ankündigung von Team Sonic Racing bestätigt. Der neue Racer wird vom Entwicklerstudio Sumo Digital gefertigt und wird im Winter dieses Jahres für die Plattformen PS4, Xbox One und Switch sowie auch in digitaler Form für den PC erscheinen.

In Team Sonic Racing dürft ihr mit den aus dem Sonic-Universum bekannten Charakteren in Rennen antreten, wobei euch verschiedene Pisten erwarten. Neben Sonic selbst ist beispielsweise auch Tails am Start. Gespielt wird allein oder mit bis zu 12 anderen Spielern, wobei ihr euch im Online-Multiplayer in unterschiedlichen Spielmodi wie Grand Prix, Time Trial oder Team-Adventure messen dürft.

Lokal können im Splitscreen-Modus vier Spieler antreten. In Team-Rennen könnt ihr aus unterschiedlichen Team-Moves wählen, um euren Teammitgliedern zu helfen. Individualisierungsoptionen lassen Anpassungen in Sachen Aussehen und Handhabung an euren Fahrzeugen zu. Im Rennverlauf könnt ihr außerdem 14 offensive und defensive Items aufsammeln und einsetzen. Ansonsten wartet ein Story-Erlebnis in Form des Abenteuer-Modus und es stehen 15 spielbare Charaktere zur Wahl.