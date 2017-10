Zum 10-jährigen Jubiläum von Team Fortress 2 wird es neue Inhalte geben. Valve wird diese in regelmäßigen Portionen als kostenlose Updates veröffentlichen.

Valve feiert das 10-jährige Jubiläum von Team Fortress 2 mit einem riesigen Update. In der nächsten Zeit werden dem teambasierten Shooter regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt. Den Anfang des Updates "Jungle Inferno" machen sechs neue Karten. Die Karte "Mercenary Park" wurde von Valve selbst entwickelt während die anderen fünf Karten von der Spielergemeinde erstellt wurden. Hier handelt es sich um "Brazil" (King of the Hill), "Banana Bay" (Payload Race), "Enclosure" (Payload), "Lazarus" (King of the Hill) und "Mossrock" (Attack/Defend). Neben den Karten gibt es auch sieben neue Emotes, darunter Yeti Punch, Dueling Banjos und Soviet Strongarm.

Das erste Update soll noch diese Woche veröffentlicht werden. Für die weiteren Inhalte hat Valve mitgeteilt, dass detailliertere Informationen später in dieser Woche folgen. Drei weitere Updates wird es zum zehnjährigen Jubiläum von Team Fortress 2 noch geben.

Die deutsche PC-Version von Team Fortress 2 ist geschnitten. So fehlen beispielsweise Bluteffekte und menschliche Einschusslöcher sowie die Zerstückelung der Charaktere, beispielsweise bei einem Treffer des Raketenwerfers.