Der Entwickler und Publisher Team 17 gibt sich in diesem Jahr die Ehre auf der GDC und wird dort auch einen komplett neuen Titel im Gepäck haben.

Das Spiele-Label Team 17 wird auf der Game Developers Conference 2017 in San Francisco vor Ort sein und hat nun sein Line-up bekanntgegeben. Das namhafte Branchen-Event wird vom 01. bis zum 03. März 2017 stattfinden.

Das langjährige Entwicklerstudio und neuerdings auch internationale Spiele-Label hat demnach ein durchaus abwechslungsreiches Line-up im Gepäck. In der South Hall wird man an Stand #2130 unter anderem das farbenfrohe Jump'n'Run Yooka-Laylee präsentieren. Das Gefängnis-Ausbruch-Sequel The Escapists 2 ist ebenso an Bord, wie das Sci-Fi-Aufbau-Strategiespiel Aven Colony.

Während es sich bei den drei Spielen um bereits angekündigte Titel handelt, hat man außerdem auch ein komplett neues, bisher noch unangekündigtes Projekt im Gepäck. Dieses soll der Presse hinter verschlossenen Türen gezeigt werden. Einzige Information bisher: Das Spiel entsteht auf Basis der Unreal Engine 4. Wir halten euch auf dem Laufenden.