World of Tanks mit eigenen Panzern? Die Entwickler von Tanki X haben nun ihre offene Beta zum Actionspiel gestartet, in der ihr aus Modulen eure eigenen Panzer zusammenbauen dürft.

Die Entwickler von AlternativaPlatform haben ihre Beta zu Tanki X freigegeben, vorerst allerdings nur in Englisch und Russisch. In dem Spiel könnt ihr eure eigenen Panzer kreieren und sie anschließend in Spielmodi wie Capture the Flag, Team-Deathmatch und Deathmatch gegeneinander antreten lassen.

Für die offene Beta müsst ihr euch auf dieser Website anmelden, danach kann direkt mit dem Download begonnen werden. Für das große Panzerbauen stehen im Spiel eine Vielzahl von Teilen zur Verfügung, wie verschiedene Wannen, Waffen wie Geschütztürme und sogar Flammenwerfer sowie die Wahl zwischen unterschiedlich dicker Panzerung, die wiederum Einfluss auf die Geschwindigkeit eurer rollenden Projektilschleuder nimmt.