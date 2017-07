Tales of the Rays

Bandai Namco setzt die bekannte Rollenspiel-Reihe Tales of abermals fort und hat mit Tales of the Rays nun einen frischen Ableger angekündigt.

Mit Tales of the Rays bringt man die im Konsolenbereich populäre Rollenspiel-Reihe nun auch auf mobilen Plattformen unter. Dabei versprechen die Macher nicht weniger als "ein Rollenspiel in Konsolen-Qualität", das ihr euch unterwegs reinziehen könnt. Unter anderem sind dynamische 3D-Schlachten auf den Plattformen iOS und Android eingeplant.

Tales of the Rays soll zum Release als kostenfreier Free-to-Play-Titel angeboten werden und das von den Konsolen bekannte Gameplay auf mobile Plattformen übernehmen. Die Veröffentlichung ist für Sommer 2017 via App Store und Google Play geplant.

Im Spiel reist ihr mit den Helden Ix und Mileena durch verschiedene Landschaften. Dabei erforscht ihr Dungeons voller Schätze und bekämpft monströse Feinde, um in einem Abenteuer ihre Welt wiederzubeleben. Auch Tales-Helden aus der Vergangenheit werden im Spiel auftauchen, inklusive ihrer Erinnerungen aus ursprünglichen Welten. Als erfahrene Abenteurer werden sie Ix und Mileena von Beginn ihrer Reise an zur Seite stehen.

Im Rahmen des Linear-Motion-Battle-Systems soll die Steuerung für mobile Geräte optimiert werden. Zudem wird es animierte Zwischensequenzen, einen klassischen Soundtrack und spezielle Ereignisse mit eigenen Boni geben.