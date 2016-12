Tales of Berseria

Ab dem 27. Januar 2017 wird das neue Tales of Berseria offiziell in hiesigen Gefilden erhältlich sein. Frühentschlossene können sich ihr Exemplar ab sofort sichern.

Bandai Namco gab heute nämlich den Startschuss für die Vorbestellungen des neuen Teils der Tales-of-Reihe. Sowohl via Steam für den PC, als auch für PSN für die PlayStation kann Tales of Berseria nun bezogen werden. Frühentschlossene werden dabei auch belohnt, denn diese erhalten ein 15-minütige Sketch-Video in der Originalversion mit englischen Untertiteln als Bonus.

Bei Steam gibt es zudem einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis, wenn Spieler bereits Tales of Zestiria oder Tales of Symphonia in ihrer Bibliothek haben. Auf der PlayStation 4 gibt es als weitere Boni drei Soundtracks sowie ein PlayStation-Design.

Damit aber nicht genug, denn Bandai Namco bestätigte auch, dass ihr euch das Spiel gar im Vorfeld der Veröffentlichung noch einmal selbst anhand einer spielbaren Demo ansehen dürft. Diese wird ab dem 10. Januar 2017 via Steam sowie PSN zum Download bereit stehen. Anbei gibt es außerdem ein erstes Video mit der englischen Synchronisation des Spiels.