Tales of Berseria

Noch in diesem Monat erscheint Tales of Berseria für den PC. Nun könnt ihr erfahren, welche Vorteile die Fassung für den Rechenknecht mit sich bringt.

Am 27. Januar ist es soweit und Tales of Berseria feiert seinen Release auf dem PC. Natürlich wird die Fassung für den Rechner ein paar Vorteile mit sich bringen, die es auf den Konsolen bisher so nicht gab.

So wird der Titel Auflösungen von 800x600 bis zu 4K unterstützen, wobei alle Auflösungen, die über 1080p gehen nur skaliert und nicht berechnet werden. Beim Anti-Aliasing werdet ihr die Auswahl zwischen SMAA und FXAA auf verschiedenen Stufen haben. Dazu gibt es noch die Option anisotropische Filter hinzu zu schalten. Laufen wird der Titel mit 60 Frames pro Sekunde, wobei ihr die Möglichkeit habt, auch auf 30 Bilder pro Sekunde umzuschalten. Außerdem wird als Kopierschutz Denuvo zum Einsatz kommen.

Die Systemvoraussetzungen sind dabei wie folgt:

Minimal

OS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Processor: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz or AMD Phenom II X2 550, 3.1GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: GeForce 9800 GTX or AMD Radeon HD 4850

DirectX: Version 9.0c

Storage: 15 GB available space

Sound Card: DirectX 11 compatible

Empfohlen

OS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Processor: Intel Core i5-750, 2.66GHz or AMD Phenom II X4 965, 3.2GHz

Memory: 4 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 560 or Radeon HD 7870

DirectX: Version 9.0c

Storage: 15 GB available space

Sound Card: DirectX 11 compatible

Zu guter letzt wurde heute auch eine spielbare Demo des Titels für PS4 und PC (via Steam) zur Verfügung gestellt. Interessierte können das Spiel also auch ruhigen Gewissens vorab testen.