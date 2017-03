Das bisher nur für PC erhältliche Jump 'n' Run Talent Not Included wird schon bald auch den Sprung auf Xbox One wagen.

Wie der kanadische Entwickler Frima Studio angekündigt hat, wird Talent Not Included am 05. April auch für Xbox One erscheinen. Das Jump 'n' Run verspricht anspruchsvolle Level, abgefahrene Kämpfe und jede Menge Humor in einem Theater-Setting.

Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet das Spiel zusätzlich auch einen lokalen Koop-Modus.