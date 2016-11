Am Rande der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich Take-Two Interactive auch zur Möglichkeit weiterer Remastered-Neuauflagen bekannter Titel geäußert. Diesbezüglich sieht es offenbar gut aus.

Auf dem entsprechenden Finanz-Briefing wurde CEO Strauss Zelnick unter anderem auf den Erfolg der HD-Neuauflagen der BioShock-Franchise im Rahmen der BioShock: The Collection angesprochen. Die Frage, ob das Unternehmen nun weitere solche HD-Neuauflagen in Betracht ziehe, wurde dabei positiv beantwortet.

"Potentiell ja. Immer wenn etwas gut oder nicht gut läuft, hat das definitiv Einfluss auf unsere Entscheidungen, aber wir haben aktuell nichts Spezifisches anzukündigen zumal solche Ankündigungen von unseren Labels getätigt werden", stellt Zelnick weitere Remastered-Versionen früherer Titel in Aussicht.

Und weiter: "Die gute Nachricht ist ja, dass wir einen reichen Schatz an IPs haben und es gibt daher definitiv noch mehr Dinge, die wir diesbezüglich in Zukunft auf den Markt bringen werden. Allerdings gibt es nichts, was wir auf dem heutigen Briefing ankündigen werden."

Welchen Take-Two-Titel würdet ihr euch in aufgebohrter Form wünschen?