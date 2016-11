Take-Two Interactive hat als nächstes Unternehmen der Branche nun aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei widmete man sich dem zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017, in dem ein altbekannter Titel wieder einmal der Umsatztreiber war.

Grand Theft Auto V bringt es mittlerweile nämlich auf mehr als 70 Millionen Exemplare, die weltweit ausgeliefert wurden. Waren es im dritten Quartal 2016 noch 60 Millionen verkaufte Spiele, sind nun also zehn Millionen Exemplare dazu gekommen. In Folge dessen ist auch GTA Online weiter angesagt und sorgt bei Take-Two für klingelnde Kassen.

Unterdessen hat Mafia III einen hervorragenden Verkaufsstart erwischt. Das Spiel wurde 4,5 Millionen Mal in der ersten Woche ausgeliefert und avancierte zum sich am schnellsten verkaufenden Titel in der Historie von 2K. Die gleiche Anzahl an Spielen wurde übrigens mittlerweile auch von NBA 2K17 ausgeliefert.

Unter dem Strich bleibt ein Umsatzwachstum von 21 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres auf nunmehr 420,2 Millionen US-Dollar. Der Gewinn ist aber von vormals 54,7 Millionen Dollar auf nur noch 36,4 Millionen Dollar zurückgegangen. Unter anderem die Verkäufe in GTA Online sorgten aber vor allen Dingen im digitalen Bereich für ein Wachstum; dieses betrug 14 Prozent auf 230,8 Millionen Dollar.

Auch im VR-Bereich ist das Unternehmen durchaus gut unterwegs, denn von Carnival Games VR für HTC Vive und PSVR wurden bereits neun Millionen Exemplare abgesetzt. Was die Zukunft betrifft, so ist man äußerst positiv gestimmt, was vor allen Dingen dem geplanten Release von Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 geschuldet ist.