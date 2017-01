Take on Mars

Schon länger ist Take on Mars via Steam Early Access verfügbar. Der Ausflug auf den roten Planeten wird in Kürze nun aber auch endlich als Vollversion erscheinen.

In einer Pressemitteilung haben die tschechischen Macher von Bohemia Interactive nun den Erscheinungstermin der Vollversion von Take on Mars bekanntgegeben. Das Weltraum-Erkundungsspiel mit Simulations-Elementen soll demnach ab dem 09. Februar 2017 Steam Early Access verlassen.

Im Titel dürft ihr den roten Planeten aus dem Sitz eines Rovers erkunden. Dabei erlebt ihr quasi die erste bemannte Mission auf dem Mars und müsst die Grundlagen für eine menschliche Kolonie legen.

Durch das Verlassen des Early Access wird dem Spiel nun erstmals auch die Einzelspieler-Kampagne hinzugefügt. In dieser übernehmt ihr die Rolle des Astronauten Mark Willis, der eines der Crew-Mitglieder der Mars-Mission ist. Diese wurde 2028 auf der Erde gestartet und erreicht den Mars-Orbit ein Jahr später. Beim Eindringen in die Atmosphäre des Planeten geht aber so Einiges schif und die Verbindung zur Erde bricht ab. Es gibt einen Überlebenden: Euch.

Im Spiel erwarten euch diverse echte Locations basierend auf Satelitten-Daten, darunter der Victoria-Krater und Cydonia. Alle Systeme, Objekte und Instrumente sollen akkurat simuliert werden und so eine authentische Spielerfahrung bieten. Auch fünf Trainingsmissionen sind an Bord.