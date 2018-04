Die Macher von Gone Home haben bekanntgegeben, dass das futuristische Abenteuer Tacoma bald auch für die PlayStation 4 erscheinen wird. Als besonderes Schmankerl ist ein exklusiver Modus enthalten.

Die Entwickler von The Fullbright Company haben mitgeteilt, dass Tacoma nächsten Monat für die PlayStation 4 erscheinen wird. Die Macher von Gone Home haben ihr futuristisches Abenteuer bereits im August 2017 für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Als Bonus wird die Fassung für Sony's Konsole einen speziellen Modus mit Kommentaren der Entwickler erhalten. Dieser umfasst über zwei Stunden Audiokommentare vom Team, die für das Spiel zuständig waren. Spielerisch findet ihr euch in Tacoma im Jahr 2088 in einer hochentwickelten Raumstation wieder. Dort erkundet ihr jedes Detail und erfahrt mehr über die Geschichte.

Die PS4-Version erscheint am 8. Mai. Die Spiele von The Fullbright Company legen großen Fokus auf die Handlung. Nach zwei bis fünf Stunden seit ihr mit dem kurzen Abenteuer allerdings schon durch. Vielleicht gar nicht so schlecht bei den vielen riesigen Spielen, wie God of War, die es noch abzuarbeiten gilt.