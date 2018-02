Einer der absoluten Spieleklassiker früherer Tage ist sicherlich das damals innovative System Shock, das nun bekanntermaßen ein Reboot erhalten sollte. Allerdings liegt dieses Projekt nun vorübergehend auf Eis. Was dahinter steckt, verraten wir euch hier.

Die Entwicklung des System Shock Reboot liegt vorübergehend auf Eis, wie das Entwicklerteam nun offiziell bestätigte. Das Team will nun zunächst herausfinden, auf welche Art und Weise das Projekt künftig am besten vorangetrieben wird.

Stephen Kick, CEO der Nightdive Studios, äußerte sich diesbezüglich nun via Kickstarter, denn das Spiel war ja erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform finanziert worden. "Je größer das Budget anwuchs, desto mehr nahmen wir viele Konversationen mit potentiellen Publishing-Partnern auf. Je mehr wir am Spiel arbeiteten, desto mehr wollten wir darin unterbringen und desto weiter entfernten wir uns von den ursprünglichen Konzepten, die System Shock so großartig gemacht hatten."

"Schlussendlich liegt die Verantwortung für die Entscheidungen bei mir. Als CEO und Gründer der Nightdive Studios, einer Firma, die dafür aufgebaut wurde, das System-Shock-Franchise wiederherzustellen. Ich habe zugelassen, dass die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Ich kann versichern, dass ich das in bester Absicht getan habe, dass ich immer ein großartiges Spiel machen wollte. Aber es wurde mir immer klarer, dass wir den falschen Weg eingeschlagen haben, dass wir den Leuten, die das alles ermöglicht haben, nämlich unseren Kickstarter-Unterstützern, mehr und mehr den Rücken zugekehrt haben."

Nun habe man deshalb die Reißleine gezocken und werde sich neu ausrichten, um zur ursprünglichen Vision zurückzukehren. Man nehme sich dazu eine Pause, werde das Projekt aber nicht einstampfen. Gleichzeitig sicherte Kick zu, dass man stärker als zuvor zurückkehren werde; System Shock werde definitiv fertiggestellt und alle Versprechen sollen eingelöst werden.

Das Spiel war 2016 mit 1.350.700 Dollar von 21.625 Unterstützern finanziert worden; als Ziel hatte man zunächst nur 900.000 Dollar ausgerufen. Im Zuge der Entwicklung seither änderte man auch die Engine und ging von der Unity Engine auf die Unreal Engine über.