Die Enttäuschung war groß, als die vorübergehende Einstellung des Remakes des Klassikers System Shock offiziell wurde. Allerdings verschwand der Titel nur kurze Zeit von der Bildfläche, denn nun gibt es einen neuen Fahrplan für das Spiel.

Im Februar hatte sich das Entwicklerstudio zu Wort gemeldet, um zu bestätigen, dass das Remake von System Shock zunächst einmal auf Eis gelegt wird. Damals ließen die Nightdive Studios verlautbaren, dass man sich langsam in eine andere Richtung als ursprünglich geplant bewegt habe und man sich neu ausrichten wolle. Das ging nun relativ flott, denn heute gibt es positivere Nachrichten zur Klassiker-Neuauflage.

CEO Stephen Kick bestätigte nun, dass man sich jetzt wieder viel näher an dem befinde, was man ursprünglich für den Titel geplant hatte. Auch Business Development Director Larry Kuperman ist nun wieder deutlich euphorischer was die Erfüllung der ursprünglich im Rahmen der Kickstarter-Kampagne 2016 getätigten Versprechungen für das Spiel betrifft.

Kurzum: Die Entwicklung des Titels geht nun nach der kurzen Phase der Neuausrichtung weiter. Allerdings wird der Release deshalb etwas länger als geplant auf sich warten lassen. "Unsere Erwartung geht vielleicht vom ersten Quartal 2020 aus", so Kuperman in Bezug auf den anvisierten Release-Zeitraum. Weiterhin sei es die Intention, genau das Spiel, das man ursprünglich versprochen habe, zu veröffentlichen.

Die Kickstarter-Kampagne zog durchaus ein großes Interesse nach sich. 900.000 Dollar hatte das Entwicklerteam für das Spiel von der Community erhofft, am Ende kamen aber gar 1,35 Millionen Dollar seitens 21.625 Unterstützern zusammen.