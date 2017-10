Seit April ist Syberia 3 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich; eine Umsetzung für die Switch folgt. Wer schon nach Nachschub für das Adventure lechzt, der darf sich nun auf einen frischen Zusatzinhalt freuen.

In einer Pressemeldung wurde heute bekannt gegeben, dass sich Inhaber von Syberia 3 auf den neuen DLC namens "An Automaton with a Plan" freuen dürfen. Das Beste daran: Dieser wird für alle Spieler gänzlich kostenlos angeboten, sofern diese das Hauptspiel auf dem PC, der PS4 oder der Xbox One besitzen.

"An Automaton with a Plan" ist ein nagelneues Kapitel im Adventure rund um Kate Walker. Um das Kapitel vollständig genießen zu können, empfehlen die Entwickler zunächst das Hauptspiel zu beenden.

Das Zusatzkapitel setzt nach dem Aufeinandertreffen von Kate Walker mit den Youkol in den Ruinen des Olympiastadions an. Während diesen bislang nicht dokumentierten Ereignissen wird Kate vom Privatdetektiv Nic Cantin gefangen genommen, der diese nach New York zurückbringen soll. Ihr übernehmt die Rolle des Automaton Oscar, der Kate befreien muss.

Der Release des DLC-Pakets ist ebenfalls bereits festgezurrt: Der Zusatzinhalt ist ab dem 09. November 2017 erhältlich.