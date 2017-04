Es dauert nicht mehr lange, dann kommen Adventure-Freunde mit Syberia 3 wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Zeit also, sich auch einmal die Collector's Edition für die Sammler unter euch zu Gemüte zu führen.

Ab dem 20. April werdet ihr euch den neuesten Teil der Adventure-Reihe Syberia zulegen können. Syberia 3 wird es dann nicht nur in einer Standard-Version, sondern auch als Collector's Edition geben. Serienschöpfer Benoit Sokal wirft auf diese besondere Edition nun vorab gemeinsam mit euch einen Blick.

Neben dem Spiel, in dem ihr an der Seite der New Yorker Anwältin Kate Walker erneut ein magisches Abenteuer erlebt und in die eisigen Weiten Sibiriens reist, ist in der Sammler-Version auch ein Artbook, der Soundtrack oder eine hochwertig gestaltete Resin-Figur enthalten. Ausführlicher wird die Collector's Edition im nachfolgenden Video vorgestellt; die einzelnen Inhalte könnt ihr auch dem eingangs dieser Meldung zu sehenden Bild entnehmen. Die Collector's Edition kann hier bei Amazon vorbestellt werden.